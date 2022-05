Weil am Rhein Weiler Wehrleute messen sich

Drei Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein haben, mit Unterstützung eines auswärtigen Kollegen, diese Hürden gemeinsam bewältigt und am 10. Berlin Firefighter Stairrun im Park-Inn-Hotel am Alexanderplatz teilgenommen.

Der Wettkampf, bei dem es darum geht, die Treppenstufen in Schutzausrüstung und mit Atemschutzgerät ausgestattet möglichst schnell zu überwinden, ist der teilnehmerstärkste Feuerwehrwettkampf in Europa. 310 Teams aus mehreren Nationen gingen an diesem Tag an den Start.