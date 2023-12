Oberbürgermeister Wolfgang Dietz eröffnete den Weihnachtsmarkt am Lindenplatz in Alt-Weil feierlich. Er dankte Christian Leitherer und den 30 jungen Musikern für die musikalische Umrandung der Eröffnung. Für die Anwesenden freute sich der OB, dass es angefangen hatte zu schneien. „Aber ich sorge mich auch um die Mitarbeiter“, die für das Räumen der Straßen zuständig sind, ergänzte er. Insgesamt können sich die Besucher des Weihnachtsmarkts auf 42 Aussteller freuen, die Kunsthandwerk und Kulinarik anbieten. Der Oberbürgermeister hob noch hervor, dass 20 Weihnachtsbäume für den Weihnachtsmarkt gespendet wurden. Zehn davon werden über den Lions-Club am Sonntag an bedürftige Familien übergeben. Im Anschluss wurden an die Besucher kostenlos Hefezopf und Glühwein verteilt.