Weil am Rhein „Weinweg in Flammen“ mit vielen Ständen

Weil am Rhein. Die Veranstaltung „Weinweg in Flammen“ findet am Samstag, 13. August, am Tüllinger Berg statt. Auf vier Kilometern inmitten der Rebberge bieten sich der Genuss von Natur, heimischen Weinen und einer vielfältigen Auswahl an regionalen Spezialitäten, heißt es in der Ankündigung. An elf Ständen werden die Winzer aus Weil am Rhein, Haltingen, Ötlingen und Tüllingen sowie die Genossenschaften Haltinger Winzer und Markgräfler Winzer ihre Weine, Sekt, alkoholfreie Getränke und Speisen offerieren. Auch der Naturschutz ist erneut mit einem Stand präsent, mit vielen Informationen zum Schutzgebiet Tüllinger Berg und Apfelsaft von Streuobstwiesen.