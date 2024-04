In drei Bereichen der Stadt werden noch in diesem Frühjahr weitere Bäume gefällt werden müssen, kündigte Weils Erster Bürgermeister Rudolf Koger im Finanzausschuss an. Damit wolle er dem Eindruck zuvor kommen, die Stadt mache trotz der kritisierten, massiven Fällarbeiten in den vergangenen Wochen, nun einfach weiter wie bisher. In seinen Zuständigkeitsbereich als Stadtkämmerer fallen die Grundstücksangelegenheiten und folglich auch die Waldwirtschaft. Im Mooswald – wo vor kurzem eine kapitale Eiche umgefallen ist – im Nonnenholz und am Autobahndreieck A 98/A 5 würden demnächst weitere Waldarbeiten durchgeführt, erläuterte er und begründete dies mit der Verkehrssicherungspflicht. An der Autobahn sei Ende Februar dieses Jahres eine Esche auf den Standstreifen gefallen, woraufhin die Autobahnmeisterei dringenden Handlungsbedarf angemeldet hatte.