Weil am Rhein Weiterer Baustein für die digitale Zukunft ist fertig

Die Projektpartner bekräftigten erneut ihr erklärtes Ziel, die Digitalisierung im Süden weiter voranzutreiben, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Zweckverband und BadenIT hatten sich zum Bau in einer Rechenzentrums-Gesellschaft zusammengeschlossen, der „Regio-RZ Süd GmbH“.

In seiner Begrüßungsrede hob BadenIT-Geschäftsführer Peter Lais die Verantwortung der Firma in puncto regionale Digitalisierung hervor: „Als fest in der Region verankertes Unternehmen sehen wir es als unsere Pflicht an, in den Standort zu investieren und dem Mittelstand in Südbaden die bestmögliche, digitale Daseinsvorsorge zu bieten.“ Mit dem Zweckverband habe man den idealen Partner gefunden, der mit seinem Fachwissen die Region voranbringe.