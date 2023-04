Weil am Rhein Weiterer Zuzug Geflüchteter erwartet

Über 200 Personen kommen 2023 dazu

Den Aufzeichnungen Müllers zufolge sind 2022 rund 340 ukrainische Kriegsflüchtlinge nach Weil gekommen (18 aus anderen Ländern). Rund 300 der Ukrainer befänden sich nach wie vor in der Stadt, von denen wiederum 125 in Privathaushalten untergekommen sind. Insgesamt befinden sich zur Zeit 350 Personen in der städtischen Anschlussunterbringung, die Hälfte davon aus der Ukraine, die andere Hälfte aus verschiedenen Ländern.

Laut jüngst veröffentlichter Zahlen rechnet der Landkreis Lörrach im laufenden Jahr mit der Zuweisung weiterer 1750 Flüchtlinge. Der Einwohnerzahl entsprechend würden 208 von ihnen der Stadt Weil am Rhein zugewiesen, hat Müller errechnet. An Wohnraum stehen derzeit 17 Wohnungen der Wohnbau, fünf Wohnungen der Baugenossenschaft sowie vier Privatwohnungen zur Verfügung. Weitere acht Wohnungen kommen voraussichtlich demnächst aus dem Bestand von Bundesliegenschaften hinzu, so Müller. Derzeit von 45 Geflüchteten genutzte Wohnungen am Marksteinweg würden zum Ende dieses oder zu Beginn des nächsten Jahres wegfallen. Man müsse sich darauf einstellen, dass der befristete Mietvertrag vom Eigentümer nicht verlängert werde, heißt es dazu bei der Stadt. Weitere 64 Flüchtlinge, die meisten davon alleinstehende Männer, kämen hinzu, wenn die Containerunterkunft in Haltingen wie ursprünglich geplant im Sommer dieses Jahres wieder abgebaut würde.