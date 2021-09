Weil am Rhein Weniger Lust auf Eis und Grillen

Anders als in den vergangenen Jahren seien in diesem Jahr besonders die Kunden aus der angrenzenden Schweiz ausgeblieben, berichtet Patric Dosenbach, Inhaber der gleichnamigen Metzgerei an der Hauptstraße. „Wetterbedingt haben wir natürlich weniger Grillgut verkauft als in den Jahren davor.“

Auf rund 20 Prozent schätzt Dosenbach die Einbußen bei Grillfleisch und -wurst. „Die vergangenen zwei Jahre wurden wir richtig verwöhnt mit einem langen schönen Sommerwetter, das hat sich natürlich auf die Umsätze ausgewirkt.“ Dass die Kunden in diesem Sommer anders einkaufen, liege auf der Hand. Grillgut gilt als Saisonware und bei Regenwetter stünde wohl keiner gerne am Grill, so Dosenbach.