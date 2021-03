Weil am Rhein Weniger Müll, aber größere Brocken

Von Saskia Scherer

Weil am Rhein. Probleme bereiten große Behältnisse, die in die Mülleimer in der Stadt hineingestopft werden, wie zum Beispiel Pizzakartons, berichtet Müller auf Nachfrage unserer Zeitung. Tatsächlich gebe es mehr größeren Abfall, seit die Take- Away-Angebote existieren. „Jeder, der zu sich etwas nach Hause liefern lässt, kennt das.“ Die Mülleimer seien durch diese großen Verpackungen zwar nicht wirklich voll, aber dafür gleich verstopft. „Würde man sich die Mühe machen, den Abfall klein zu machen, wäre ausreichend Platz“, sagt die Betriebshofleiterin. Zudem seien die öffentlichen Mülleimer an den Straßen und auf Plätzen ohnehin nicht dafür geeignet, große Dinge zu entsorgen – sondern für kleinen Müll, der in die Hand passt und den man beim Vorbeilaufen loswerden will.