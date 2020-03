Weil am Rhein Grenze für "Ansammlungen" bei drei Personen

Zusammenkünfte von mehr als drei Personen sind laut der Ankündigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl nicht mehr zugelassen, „ausgenommen Familien und Eltern mit Kindern“. In der Form meldete sich die Landesspitze über das Fernsehen am Mittag zu Wort. „Die Aussagen müssen nun von der Landesregierung in eine Rechtsverordnung überführt werden“, hieß es in einer ersten Reaktion von Rathaus-Sprecherin Junia Folk am frühen Nachmittag. Diese Verordnung werde die Allgemeinverfügung der Stadt Weil am Rhein überlagern. „Einen Rechtstext haben wir bislang leider nicht“, müsse die Stadt Detailfragen noch schuldig bleiben.

Gaststätten und Restaurants ab Samstag geschlossen