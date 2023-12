Weil am Rhein: Wenn Autofahrer ungewollt ausgebremst werden

Schiffmann fordert weiterhin, auf der B 3 entlang der Dreiländergalerie wieder 50 Stundenkilometer fahren zu können. In der letzten Gemeinderatssitzung vor Weihnachten machte der UFW-Gemeinderat seinem Ärger über die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer zum wiederholten Mal Luft. „Ich nehme das nicht so hin“, kündigte er an. Ansonsten müsse man dies wohl als Präzedenzfall betrachten. „Man kann das dann so verstehen, dass jeder bauen kann wie er möchte“, argumentierte er, sichtlich aufgebracht. Die Stellungnahme des verantwortlichen Architekturbüros reicht ihm nicht aus. Laut Worten des Ersten Bürgermeisters Rudolf Koger stehen einer Veränderung am Gebäude demnach statische Probleme im Weg.