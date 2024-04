Weil am Rhein: Wenn das Geld nicht für die Miete reicht

19 Personen sind untergekommen

Die Fachstelle Wohnungssicherung besteht seit dem 1. Januar 2014. Grundlage ist eine Vereinbarung der Stadt Weil mit dem AGJ-Fachverband für Prävention und Rehabilitation der Erzdiözese Freiburg. Gemäß dieser Vereinbarung legt die Fachstelle der Stadt jährlich ihren Tätigkeitsbericht vor. Eine Obdachlosigkeit konnte demnach bei 78,5 Prozent der Haushalte erfolgreich verhindert werden, inzwischen gelten 84 Prozent der Fälle als abgeschlossen. 19 Personen, zwölf Erwachsene und sieben Kinder, mussten von der Polizeiabteilung in eine Obdachlosenunterkunft der Stadt eingewiesen werden.

Obdachlos durch Brand eines Mehrfamilienhauses

Elf Personen darunter sind durch einen Brand eines Mehrfamilienhauses im August 2023 obdachlos geworden. Allerdings – so räumte Nonnenmacher ein – seien in dieser Unterkunft noch immer auch sechs Personen von einem Brandfall Ende 2022 untergebracht, für die sich bis heute kein neuer Wohnraum gefunden habe. Und hier beklagt sie einen Missstand: gemäß behördlicher Vorgabe sollte es maximal sechs Monate dauern, bis für Obdachlose bezahlbarer Wohnraum gefunden sei, was auch als strategisches Ziel der Fachstelle definiert ist, allerdings ohne zeitliche Befristung.