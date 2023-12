Weil am Rhein: Wenn im Quartier die Lichter brennen

Der Nikolaus mit seinem Sack sehen, das Märchen von Frau Holle hören, Kerzen ziehen oder fünf Minuten auf dem Standrad strampeln, um ein Licht zu entzünden und dabei über den Klimawandel nachzudenken: Für jeden ist etwas dabei beim ersten, richtigen „Adventszauber“ im Quartierstreff in der August-Bauer-Straße. Eingeladen hat Quartiersmanagerin Brigitte Lill zusammen mit dem Caritasverband. Nach den „abgespeckten“Ausgaben der Vorjahre, musste in diesem Jahr auf nichts verzichtet werden, freut sich Lill. Und so gibt es neben den Ständen mit allerlei Köstlichkeiten und den „Events“, dieses Mal auch Stände, an denen Bewohner und Engagierte aus dem Quartier ihre selbst gemachten Näharbeiten, Seifen, Fröbelsterne, Hölzernes oder Wollsocken feilbieten.