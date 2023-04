Weil am Rhein Wie die Wärme in den Boden kommt

Michael Burger, Technischer Leiter der Weiler Stadtwerke, erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, wie die Verlegung überhaupt funktioniert. Zunächst muss die Straße aufgerissen werden, wofür ein großer Bagger zum Einsatz kommt. Anschließend wird ein Graben angelegt, in dem später die Nahwärmeleitungen verschwinden. Für die Hausanschlüsse wird in Richtung der Gebäude gegraben und dann mittels Kernbohrung eine Öffnung in der Wand geschaffen.