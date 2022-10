Weil am Rhein Wie lehrt man heute Design?

Die Ausstellung zeichnet die Gestaltung und Entstehung der gezeigten Objekte in ihrem historischen Zusammenhang nach und führt sie auf die entscheidende Frage zurück, wie Design heute am besten gelehrt werden kann. Die Antworten, die Max Bill und Ettore Sottsass 1983 anlässlich der Ausstellung “Design Since 1945“ am Philadelphia Museum of Art auf diese Frage formulierten, offenbaren ihre ganz unterschiedlichen Designansätze. Max Bill betonte die pragmatischen, praktischen Aspekte der Formgestaltung; Ettore Sottsass hob ihr utopisches, metaphorisches Potenzial hervor. Damit verkörpern sie zwei Grundhaltungen, die sich auch in dieser Ausstellung wiederfinden – in den Exponaten und Texten, doch vor allem im Ausstellungsdesign. Die Kombination aus farbenfrohem Glas und funktionalem Holz soll deutlich machen, dass es mehr als nur eine zeitgemäße Methode gibt, Design zu lehren.