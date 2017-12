Weil am Rhein Wieder eine Nikolausaktion

Weil am Rhein. Auch in diesem Jahr bietet die katholische Kirchengemeinde Weil am Rhein wieder die Nikolausaktion an. Familien können, auch gemeinsam mit Nachbarn, am Nikolaustag, 6. Dezember, den Heiligen Nikolaus bestellen. Ehrenamtliche aus der Kirchengemeinde bringen den Kindern die Gestalt des Bischofs von Myra näher. Der Erlös der Aktion kommt wieder bedürftigen Familien in der Stadt zugute. Anmeldung für die Nikolausaktion ist nur am Dienstag, 5. Dezember, unter den Telefonnummern 689 115 oder 688 947 von 18 bis 19 Uhr möglich.