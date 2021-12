Weil am Rhein Winterzeit auf dem Vitra Campus

Weil am Rhein. Nach einem Käsefondue-Abend, einem Late Night Shopping und einem Winter Dinner geht es weiter mit einer Matinee mit Kuratorin Viviane Stappmanns in der Ausstellung „Here We Are! Frauen im Design 1900 – heute“. Diese findet am heutigen Mittwoch ab 10 Uhr im Vitra Design Museum statt. Stappmanns führt durch die Ausstellung und erläutert Grundidee sowie Hintergründe zur Vorbereitung und Entstehung. Eine Anmeldung ist vor Ort möglich, die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person.

Eine Sonderführung durch die Ausstellung am Samstag, 11. Dezember, 18 Uhr, mit den Kuratorinnen Susanne Graner und Nina Steinmüller unter dem Titel „The Roaring 1920s“ beleuchtet die Arbeiten von wegweisenden europäischen Designerinnen der 1920er-Jahre. Ihre außergewöhnlichen Lebenswege und persönlichen Geschichten bieten Einblicke in eine ebenso inspirierende wie spannungsreiche Epoche, heißt es in der Ankündigung.