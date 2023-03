Weil am Rhein „Wir brauchen Klarheit“

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Vorstandsvorsitzende erläuterte zu Beginn die konjunkturellen Rahmenbedingungen. „Es war nicht alles schlecht 2022. Die Menschen hatten Nachholbedarf“, stellte Feuerstein fest. Die privaten Konsumausgaben seien 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent gestiegen. Gerade der private Konsum habe beim Bruttoinlandsprodukt für ein Plus von 1,9 Prozent zum Vorjahr geführt. Die Entwicklungen der Branchen verlief laut Feuerstein sehr unterschiedlich. Während die Bereiche Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Hotel- und Gaststätten einen Anstieg verzeichneten, seien die Investitionen im Baubereich um 1,6 Prozent zurückgegangen.

Wirtschaftsentwicklung in der Region

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Stephan Grether erläuterte die aktuellen Zahlen der Sparkasse und ging dabei auch auf die Wirtschaftsentwicklung in der Region ein. Inflation und geändertes Konsumverhalten hätten sich bemerkbar gemacht. In Weil am Rhein und Lörrach sei die Zahl ausländischer Kunden im Handel rund 25 Prozent geringer als vor Corona. Demgegenüber verzeichne insbesondere die Gastronomie eine höher Nachfrage. Diese müsse allerdings angesichts des Fachkräftemangels vielfach ihre Öffnungszeiten einschränken.