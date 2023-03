Weil am Rhein Wirte weiterhin vor Herausforderungen

Inflation deutlich spürbar

Was ihn in den vergangenen Wochen besonders getroffen hat, sind die geringen Gästezahlen. Dabei hat der „Krone“-Pächter bislang davon abgesehen, seine Preise zu erhöhen. Und auch bei der Qualität der Produkte mache er keine Abstriche, versichert Perini. Trotzdem sind in jüngster Zeit weniger Leute ins Restaurant gekommen. Der Gastronom glaubt, dass dies mit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage zusammenhängt. Denn bei jedem einzelnen machen sich die Inflation und die gestiegenen Energiekosten im Geldbeutel bemerkbar.

Diesen Eindruck bestätigt auch Andreas Ott. „Die Gastronomie ist die Branche, bei der als erstes gespart wird“, so sein Eindruck. Die Leute versuchen eher, den Jahresurlaub auch in der aktuellen Lage noch zu finanzieren und gehen dafür womöglich weniger ins Restaurant. Auch Ott sagt: „Die Lage ist kritisch.“ Zu den hohen Energiepreisen komme unter anderem hinzu, dass in vielen Sparten nach wie vor vermehrt im Home Office und über Online-Kanäle gearbeitet wird, was sich wiederum negativ auf die Hotelbuchungen durch Geschäftsreisende auswirkt. Auch die Absage der Baselworld 2022 sei für ihn ein herber Schlag gewesen. Für seinen Betrieb sei erschwerend hinzugekommen, dass man unmittelbar vor der Tür über längere Zeit die Baustelle der Dreiländergalerie hatte, was die potenziellen Gäste teils verschreckt habe.