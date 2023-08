Weil am Rhein Wo die Eisenbahner wohnten

Die neue ICE-Trasse wird in diesem Betontrog verlaufen. Foto: Beatrice Ehrlich

Wo der Bahnhof stand, verläuft jetzt ein neues Gleis für den Regionalverkehr. Noch nicht klar ist laut Gleßner, wie das Umfeld des Bahnhofs, der jetzt „Haltepunkt“ heißt, letztlich aussehen wird. Dazu gebe es verschiedene Ideen. Noch nicht geklärt sei unter anderem die Frage, wie der Autoverkehr künftig am Haltepunkt vorbeigeleitet wird.

Blick aufs denkmalgeschützte Bahnbetriebswerk

In Richtung Süden fällt der Blick auf das Bahnbetriebswerk und das unter Denkmalschutz stehende Betriebswerksgebäude, ein markantes schwarzes Bauwerk aus Holz gleich daneben.

Blick aufs Bahnbetriebswerk Foto: Beatrice Ehrlich

400 Menschen hätten dort früher gearbeitet, blickt Gleßner zurück. Heute seien es weniger. Etwas weiter westlich, wo heute noch Bäume auf dem Gelände der Bahn stehen, soll aktuellen Plänen der Bahn zufolge eine ICE-Behandlungsanlage entstehen, in der die Hochgeschwindigkeitszüge von innen und außen gereinigt und gewartet werden. Noch etwas weiter westlich liegt das Baugebiet „Im Rad“. Der Weg dorthin führt vom Fußgängersteg über eine Brücke, die während des Neubaus der parallel verlaufenden Güterstraßenbrücke als Behelfsbrücke und danach ausschließlich für den Fuß- und Radverkehr dienen sollte – quasi als natürliche Fortsetzung des Haltinger Stegs. Daraus wird aber nun nichts: Da die neue Güterstraßenbrücke viel schmaler wird als ursprünglich geplant und nur einspurig befahrbar sein wird, soll künftig der Gegenverkehr über die jetzige Behelfsbrücke geführt werden.

„Kolonie“ für Bahnbedienstete

Der Straße entlang geht es weiter ins westlich des Bahngeländes gelegene Baugebiet „Im Rad“. Dort befindet sich die als Ensemble unter Denkmalschutz stehende Haltinger Eisenbahnersiedlung.

Die Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen der Haltinger „Kolonie“ befinden sich heute in Privateigentum. Zu jeder Wohnung gehört eine der davor gelegenen Gartenparzellen. Foto: Beatrice Ehrlich

Sie wurde im Jahr 1913, zeitgleich mit dem Badischen Bahnhof in Basel, für die vielen neu nach Haltingen gezogenen Bahnbediensteten errichtet. Die ehemaligen Dienstwohnungen in dem gut erhaltenen Ensemble sind heute Eigentumswohnungen. Zu jeder Wohnung gehört eine Gartenparzelle, wie man heute noch gut erkennen kann. Früher nutzten sie die Familien zur Selbstversorgung, heute stehen dort Gartenhäuser, Bäume und Büsche. Ein Gang durch die Siedlung zeigt, dass auch zwischen den Wohngebäuden immer wieder kleine Plätze als Grünflächen freigelassen wurden, die später, wie auch die Häuser selbst, dem Wandel der zeit gemäß umgestaltet wurden.

Häuser und Grünfläche in der Eisenbahnersiedlung Foto: Beatrice Ehrlich

„Gartenstadt unten“ werde diese Gegend auch genannt, sagt Gleßner, im Gegensatz zur weiter nördlich, aber ebenfalls westlich der Bahnlinie gelegenen „Gartenstadt oben“, einer Wohnsiedlung für die höheren Bahnbeamten. Von hohen Bäumen beschattet, liegt links neben der Straße der Spielplatz „Im Rad“. Das Gelände gehört der Bahn, darf aber einer alten Abmachung zufolge von der Gemeinde genutzt werden. Im Zuge des Baus der ICE-Behandlungsanlage müsste der Spielplatz umziehen. Die Stadt Weil am Rhein fordert von der Bahn dafür ein Ersatzgrundstück.

Hinter der Eisenbahnersiedlung wurden in den 50er-Jahren weitere Mehrfamilienhäuser gebaut, die heute im Besitz des Wohnungsunternehmens Vonovia (früher deutsche Annington) sind. Dabei handelt es sich um Mietwohnungen, führt Gleßner aus. Ihr Umfeld wirkt bei weitem nicht so gepflegt wie in der benachbarten „Kolonie“. Auf Plätzen, die zum Aufenthalt für die Bewohner gedacht waren, stehen Autos. Dies liege wohl daran, dass sich die Bewohner, viele darunter erst in den vergangenen Jahren zugezogen, nicht im gleichen Maße mit ihrem Quartier identifizieren, vermutet der Ortsvorsteher. Über die Behelfsbrücke, den Haltinger Steg und hinter dem Städtischen Kindergarten das „Dorfwegli“ entlang, geht es am Ende des Ortsrundgangs an der Feuerwehr zurück zur Ortsverwaltung.