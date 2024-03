Weil am Rhein: Wo Lehmbau auf Hightech trifft

Acht Unternehmen zeigen, was sie machen

Ganz in der Gepflogenheit sei jetzt mit „Das Studio am Kesselhaus“ wieder ein Fotograf in der Nordhalle untergebrachte, sagt Krause. Das Unternehmen „Studiotools“ verkauft Büroausstattungen für „agile Projektteams“. Die „School of Observation“ des Künstler-Designer-Ehepaars Amanda Haas und Giacomo Santiago Rogado setzt auf multidisziplinäre Forschungs- und Verlagspraxis. Das Architekturbüro „Askari Architekten“ sei der erste Mieter gewesen und habe das Hotel-Restaurant „Krone“ in Alt-Weil umgebaut, fügt er hinzu. Notarin Luers habe ihre Räumlichkeiten besonders gestaltet. Axel Harmsdorf und Andreas Petz erstellen mit Art Déco-Möbel Einrichtungskonzepte. Mit ihrem Unternehmen „Lehmhuus 3D Ceramics2 haben sie sich einem alten Handwerk verschrieben und setzen auf modernste Technik. Die Tanzschule Cyranek-Schmidt sei der längste Mieter im Kesselhaus und Aussteller bei der Basler Messe.