Weil am Rhein: „Wo Menschen sich einbringen, ist Hoffnung“

Mit welchen Gedanken blicken Sie zurück auf das abgelaufene Jahr?

Die Stichworte heißen Krise und Hoffnung: Das Jahr war geprägt von Krisen in allen Bereichen, es stehen an vielen Orten – auch in unserer Kirche – Transformationen an. Die Menschen haben Sorgen. Sie verlieren sich aber leider dabei in einem falschen Glauben an einfache Antworten in komplexen Zeiten und autokratischen Sehnsüchten. Auch das immer brutaler werdende Umsetzen von eigenen Interessen ohne Blick auf andere ist sichtbar. Hoffnung besteht aber in allen Bereichen, wo Menschen miteinander an der Zukunft bauen und sich einbringen – in Kirche und Gesellschaft.