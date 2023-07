Weil am Rhein Wenn Schüler sich zusammen ins Boot setzen

Im vergangenen Jahr wurden deshalb innerhalb eines kleinen Projekts einige Schüler in die hier trotz der Rheinnähe nur selten ausgeübte Sportart eingeweiht. Sie ruderten wiederholt unter Freislers Anleitung. Diese Schüler konnten ab Anfang Mai als Mentoren eingesetzt und mit der Co-Aufsicht über eine Kleingruppe betraut werden. Auch einige Lehrer hatten sich in ihrer Freizeit mit den Bewegungsabläufen beim Rudern vertraut gemacht und brachten sich mit ein. Und so machten sich am vergangenen Freitag rund 50 Gemeinschaftsschüler aus Weil am Rhein nach Breisach auf, um ihre in den vergangenen Monaten erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem ersten Wettkampf zu erproben. Klar, dass bei einer Premiere nicht alles gewonnen werden könne.