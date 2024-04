Weil am Rhein: Wo soll künftig Schatten herkommen?

Der Waldkindergarten in Weil am Rhein ist idyllisch am Rande des LGS-Geländes gelegen. Doch da, wo vorher das Laub von Bäumen eine dichte Blätterwand bildete und damit auch für Schatten im dem Kindergarten sorgte, wo die Kinder den ganzen Tag draußen sind, finden sich jetzt Baumstümpfe und Brennnesseln. Thomas Harms (FDP) forderte die Stadt auf, dort größere Bäume nachzupflanzen als bisher, um zeitnah für Schatten auf dem Gelände zu Sorgen. „Die Bäume, die Sie jetzt dort gepflanzt haben, sind ein Witz“, sagte er in Bezug auf die bereits erfolgten Wiederaufforstungsmaßnahmen mit Setzlingen. Diese sind hinter Wuchshülsen verborgen, um sie vor Wildverbiss zu schützen. Denn es würde Jahre dauern, bis die Bäume so groß seien, dass sie Schatten spenden könnten, fügte er hinzu.