In einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus an der Klybeckstraße in Friedlingen ist es in den Morgenstunden des Dienstags zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand gekommen, der im Verlauf auf den Dachstuhl übergegriffen hat, teilt die Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein mit. Beim Eintreffen der Floriansjünger stand bereits eine Wohnung im ersten Obergeschoss inklusive Balkon im Vollbrand.