Weil am Rhein: Wohnungsbrand in Ötlingen verhindert

Dank eines Rauchmelders, der Alarm schlug, konnte in Ötlingen ein Wohnungsbrand verhindert werden, informiert die Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein. Durch den Alarm wurden Nachbarn auf einen drohenden Wohnungsbrand in einem dreigeschossigen Einfamilienhaus aufmerksam und riefen die Feuerwehr.