Weil am Rhein Woolworth will Filiale in Weil eröffnen

Weil am Rhein (mcf). Das Aktionskaufhaus „Woolworth“ will eine Filiale in Weil am Rhein eröffnen, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. „Derzeit prüfen wir zwei Angebote für potenzielle Standorte.“ Woolworth sei an einer Ansiedlung in Weil am Rhein interessiert, eine Entscheidung dazu aber noch nicht getroffen. „Daher können wir auch noch keine Angaben zu einer Neueröffnung machen“, so der Sprecher. Suche nach Filialleiter Auf einer Online-Jobbörse wird aber bereits nach einem „Filialleiter Trainee für unser Kaufhaus in 79576 Weil am Rhein“ gesucht. Dies hänge damit zusammen, dass es in der Regel nach Unterzeichnung eines Vertrags schnell mit den Vorbereitungen weitergeht, erklärte der Unternehmenssprecher. „Daher suchen wir bereits jetzt passendes Personal für den potenziellen Standort.“