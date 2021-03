Weil am Rhein-Haltingen. In mehr als 120 Ländern wird am Freitag, 5. März, der Weltgebetstag gefeiert. Zu einem ökumenischen Gottesdienst lädt die katholische Kirchengemeinde ab 18.30 Uhr in die Kirche St. Maria in Haltingen ein. Durch die Corona-Bestimmungen müssen medizinische Masken getragen werden. Rund 40 Gottesdienstbesucher finden in der Kirche Platz. Es gibt auch die Möglichkeit der Teilnahme im überdachten Außenbereich.