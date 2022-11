Weil am Rhein Würdigung der Feuerwehr

Weil am Rhein. Bei der Feuerwehr in Saint-Louis fand jüngst die Verleihung des Ehrenpreises Prix-Bartholdi statt. Der Prix-Bartholdi ist ein durch Spenden finanzierter gemeinnütziger Verein und setzt sich für die Zusammenarbeit am Oberrhein ein. Durch die Verleihung dieses Ehrenpreises würdigt der Prix Bartholdi jedes Jahr eine Persönlichkeit oder eine Institution aus der Wirtschaft, der Politik oder dem universitären und kulturellen Bereich, die sich in besonderer Weise um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verdient gemacht hat. Der Verein wollte in diesem Jahr die trinationale Zusammenarbeit der Feuerwehren der Rettungszentrale St. Louis, der Freiwilligen Feuerwehr in Weil am Rhein und der Berufsfeuerwehr des Kantons Basel Stadt hervorheben. Der diesjährige Ehrenpreis ging an die Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein, an die Rettung Basel-Stadt und an das SDIS 68 in St. Louis. Stellvertretend für die Feuerwehren nahmen Frank Sommerhalter, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein, Daniel Strohmeier, Oberstleutnant Rettung Basel Stadt, und Colonel Hors Classe, Patrice Gerber, mit Commandant Jean-Luc Heiligenstein der SDIS 68 den Preis am Freitagabend entgegen.