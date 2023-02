Weil am Rhein Zahl der Trauungen steigt

Neuer Trauraum

19 Beurkundung von Geburten, darunter auch eine Hausgeburt, wurden 2022 verbucht. 2021 waren es noch 13 Beurkundungen gewesen.

Kathrin Freude und ihr Team bearbeiteten laut der Mitteilung aus dem Rathaus zudem 38 (2021: ebenfalls 38) Anmeldungen zur Eheschließung. Diese Anmeldung muss am Wohnort erfolgen, auch wenn die Trauung bei einem anderen Standesamt erfolgt. Zwölfmal (2021: 19) wurden zudem Ehefähigkeitszeugnisse ausgestellt. Solche Dokumente benötigen Personen, die in Weil am Rhein wohnhaft sind oder waren, um im Ausland eine Ehe schließen dürfen.