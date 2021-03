Weil am Rhein Zahlen liegen nicht weit auseinander

Weil am Rhein - Bei Wahlen wie der Landtagswahl am Sonntag gilt es meist nicht lange auf Ergebnisse zu warten. Bereits mit der Schließung der Wahllokale werden die ersten Prognosen veröffentlicht. Wie man in so kurzer Zeit an Ergebnisse kommt, dem sind fünf Schüler des Mathe-Leistungskurses der zwölften Klasse am Weiler Oberrhein-Gymnasium auf den Grund gegangen – und das nicht nur theoretisch.