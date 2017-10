Weil am Rhein Zahlreiche Hilfsprojekte

n Neubau einer Metallbau-Werkstatt in Simiatuc mit Spenden von Handwerksbetrieben der Innung Lörrach

n Ausbildung junger Menschen in verschiedenen Handwerksberufen wie Metallbau, Elektrik und Sanitär sowohl in Simiatuc als auch in Ausbildungsbetrieben der Innung Lörrach sowie in der Gewerbeschule Rheinfelden und der Gewerbeakademie in Schopfheim

n Spende von Maschinen für die Ausbildung

n Notprojekt Wasserversorgung

n Bau eines Bambushauses für Erdbebenopfer

n Bau einer Wohnhütte für einen Mitarbeiter der Metallwerkstatt, der mit seiner Frau und den sieben Kindern in einer neun Quadratmeter großen Behausung lebt.

n Dringende Sanierungsarbeiten an Schule, Kindergarten und Schulküche in Salaleo, vor allem Dachsanierung, Schimmelpilzsanierung und Bau einer Stützmauer

n Sanitäre Anlagen für Kindergarten und Schule in Playapampa, Sanierung von Spielgeräten, Gartenzaun zur Absturzsicherung, Anschaffung von Matratzen für Kleinkinder