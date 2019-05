Weil am Rhein Zahlreiche Reiter gehen an den Start

Für die Dressurreiter stehen am Samstag, 25. Mai, ab 9 Uhr der Dressurwettbewerb auf dem Programm, anschließend die Dressurprüfungen in einer jeweils zwei- und einsternigen Klasse A sowie gegen 15 Uhr die Dressurprüfung der Klasse L** mit Kandarenzaum.

Auf dem Springplatz beginnt der Tag um 7.30 Uhr mit jeweils einem in zwei Abteilungen für Reiter sowie Junioren und junge Reiter ausgerichteten Stilspringen in der Klasse A*. Danach folgen eine Springprüfung in der Klasse A**, ein Springreiter- und ein Stilspringwettbewerb, anschließend zwei Zeitspringprüfungen in der Klasse L sowie gegen 17 Uhr ein M*-Springen mit Stechen.

Am Sonntag, 26. Mai, ist auf dem Dressurplatz ab 8.30 Uhr die Dressurprüfung in der Klasse L* mit Trensenzaum angesagt, gegen 12 Uhr ein Reiterwettbewerb, danach der Führzügelwettbewerb für die Jüngsten sowie etwa ab 14 Uhr die Dressurprüfung der Klasse M*. Auf dem Springparcours geht es ab 7.30 Uhr zur Sache mit dem Punktespringen der Klasse A*, es folgt eine Springprüfung in der Klasse A**, eine Springprüfung in der Klasse L und M* sowie ein Standard-Spring-Wettbewerb. Den Höhepunkt dieses ersten Turnierteils bildet ab 17 Uhr ein zweisterniges M-Springen mit Stechen.

Während der Turniertage ist für Bewirtung gesorgt. Der Eintritt zum Turnier ist frei.