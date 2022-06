Weil am Rhein Zeitgenössische urbane Kunst als Schwerpunkt

In diesem Jahr weitet sich der Radius dieser Ausstellungsserie wieder über den Atlantik aus, wobei der Blick geschärft bleibt: Themenschwerpunkt bildet die zeitgenössische urbane Kunst. Durch die thematische Freiheit in der Umsetzung dieser Ausstellung werden stetig neue Richtungen begangen und individuelle Möglichkeiten geschaffen, heißt es in der Ankündigung.

Bei „Public Provocations“ kommen neun stilprägende Künstler zusammen, die nach monatelanger Vorarbeit zum einen ihre Arbeiten präsentieren und zum anderen vier Tage in Weil am Rhein aufeinandertreffen, um vor Ort die Wände der Galerie zu bespielen. Die Verantwortlichen freuen sich „auf eindrucksvolle Wandarbeiten, Leinwand- und Papierarbeiten bis hin zu digital virtuellen Ausflügen in der Colab Gallery“.