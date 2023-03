20 000 Euro dabei

Zwei Männer aus Niedersachsen, die bei der Ausreise in die Schweiz ebenfalls Anfang März am Zollamt Weil am Rhein-Autobahn von einem Kontrollteam des Hauptzollamts Lörrach angehalten wurden, meldeten auf die Frage der Beamten ebenfalls keine Waren an. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuginnenraums fanden die Beamten nicht nur Cannabisharz und Marihuana in kleinen Mengen, auch 20 000 Euro in 200er-Noten konnten einem der beiden zugeordnet werden.