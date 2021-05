Weil am Rhein Zu jedem Teil eine Geschichte

Vor 39 Jahren hatte Ballmann das Ateliertheater in Riehen eröffnet, das seit 2017 von Isolde Polzin und dem Weiler Simon Rösch geführt wird. Außerdem rief er das „3-Länder-Theater“ ins Leben, mit dem es regelmäßig auf Tournee ging. Ob Gert Fröbe, Fritz Wepper, Rainer Hunold oder Toni Berger – immer wieder hat der Theaterleiter mit prominenten Schauspielern zusammengearbeitet. „Das braucht es heutzutage“, weiß er.

Nun hören er und seine Frau Dietlind, die Kostüm- und Bühnenbildnerin, auf. Viele der Kleidungsstücke wurden von ihr entworfen. „Das sind keine Fummel und hat nichts mit Fasnachtsklamauk zu tun“, betont ihr Mann.

Durch die Scheune streifen mittlerweile neugierige potenzielle Käufer. Die ersten beiden Termine am vergangenen Wochenende seien gut gelaufen. „Hier findet sich aber nur ein Teil der Sachen, nebenan ist noch viel mehr. Das werden wir niemals alles los“, lacht Ballmann. Deshalb soll ein Teil an die Rumänienhilfe verschenkt werden. Für den Rest habe sich jemand angekündigt, der alles aufkaufen wolle. Und die Scheune werde in Zukunft von einem landwirtschaftlichen Betrieb genutzt.

Der Verkauf im Lager in der Kleinen Dorfstraße 16 in Haltingen findet am heutigen Samstag noch einmal von 11 bis 16 Uhr statt.