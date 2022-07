Weil am Rhein Zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne

Während beim Beatles- Song „A hard day’s night“ noch einige Einstellungsprobleme mit der Technik überwunden werden mussten, sprang der Funke danach im wahrsten Sinne des Wortes über. Bereits der zweite Titel „The lion sleeps tonight“ kam so gut bei den Zuhörer an, dass er zum Abschluss – als eine Zugabe erbeten wurde – noch einmal angestimmt werden durfte. Nach „I’m a believer“ (Neil Diamond/Shrek) und „Riders on the storm“ (The Doors) in einer a-capella-Version folgte der namengebende Song „Route 66“ (Bobby Troup/Version Manhattan Transfer).

Den gemeinsamen Abschluss der Gesangsdarbietungen der Erwachsenen bildete „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Jeder der drei Chöre hatte in seinen Proben den vierstimmigen Satz so gut einstudiert, dass nur eine gemeinsame Probe kurz vor dem Auftritt ausreichte, heißt es. Auf der Bühne gab’s dann eine mächtige „Druggede“, als die insgesamt rund 80 Sängerinnen und Sänger unter Leitung der Dirigentin Lehmann den Song mal eindringlich, mal stimmgewaltig und begeisternd interpretierten.

Viele positive Rückmeldungen

Nach dem Singen gab es für „Route 66“ viele positive Rückmeldungen aus den Reihen des Publikums, und auch der Dirigent äußerte sich anerkennend über den Premieren-Auftritt, der für einige tatsächlich der erste war, während ein anderer Teil der Formation schon über zum Teile mehrjährige Chor- und Bühnenerfahrung verfügt.