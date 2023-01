Weil am Rhein Zunftabende: Heute läuft der Vorverkauf

Es gibt noch Karten im Vorverkauf. Die Zunftabende finden am 2., 3., 4., 10. und 11. Februar in der Weiler Jahnhalle statt. Karten können unter Tel. 07621/77224 reserviert werden. Per E-Mail ist eine Bestellung unter Narrenzunft.wiler-zipfel@t-online möglich. Vorverkauf und Abholung sind am heutigen Samstag von 9 bis 13 Uhr neu im Jugendcafé in der Hinterdorfstraße 39 in Weil am Rhein.