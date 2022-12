Weil am Rhein Zunftmeister sind kreativ

„Der Vorverkauf hat begonnen“, berichtet Zunftmeister René Winzer im Gespräch mit unserer Zeitung. Karten à 16 Euro können bei ihm unter Tel. 07621/77224 oder per E-Mail an narrenzunft.wiler-zipfel@t-online.de vorbestellt werden. Es gibt keine Begrenzungen bei der Anzahl. Die Ausgabe erfolgt am Samstag, 21. Januar, von 9 bis 13 Uhr im Haus der Vereine/Jugendcafé im Alten Rathaus, Hinterdorfstraße 39.

Die Narren haben viele Themen gesammelt. Oberzunftmeister Dietmar Fuchs: „Es isch gnueg Material do, mache mer öbbis drus.“ Vom 6. bis 8. Januar werden sich die 15 Zunftmeister in Klausur begeben, um das Programm komplett zusammenzustellen, kündigt Winzer an. Er verspricht ein abwechlungsreiches, rund dreistündiges Programm, in dem die Bühnenakteure Kommunalpolitisches ausspielen, aber sich auch mit Weitblick darbieten wollen.