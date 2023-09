Weil am Rhein Zusätzliche Arbeiten nötig

Preisanstieg

Die Baufreigabe war auf Grundlage einer Kostenschätzung erteilt worden, heißt es in der Vorlage. Gegenüber der späteren Kostenberechnung gab es bereits einen Preisanstieg von 30 000 Euro, mit dem Kostenanschlag ist der Betrag um weitere 34 000 Euro gestiegen.

An den Verteileranlagen

Die Installation der Anlagen in der Alten Schule sowie der Hans-Thoma-Schule brachten zusätzliche Arbeiten an den alten Verteileranlagen mit sich, heißt es. Die Nachtragsforderungen liegen bei beiden Schulen – Stand heute – bei 30 000 Euro. Die Inbetriebnahme ist im Herbst vorgesehen. Mit den Arbeiten in der Leopoldschule wird erst im Herbst begonnnen. Dort könne noch keine Aussage zu eintretenden Nachträgen getroffen werden. Beim Eingriff in elektrische Anlagen von Bestandsgebäuden könnten Anpassungsarbeiten aufgrund gestiegener Sicherheitsbestimmungen nicht ausgeschlossen werden.