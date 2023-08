Weil am Rhein Zusammen spielen und erkunden

Dienstagmorgen 8.30 Uhr: Die Kinder der Ferienbetreuung des TV Weil sitzen erwartungsvoll an ihren Tischen. Dreimaliges lautes Klatschen von Betreuer Nico Frommer beendet jedes Gespräch abrupt. Tischweise treten sie an das Frühstücksbuffet, haben die Wahl zwischen Tee, Kakao und Wasser, Brötchen mit Salami, Käse, Marmelade oder Nutella, etwas Obst und Gemüse. Erst danach greifen die Betreuer zu. Sie haben einen eigenen Tisch und besprechen den Ablauf des Tags: Wann können sie mit den Kindern los? Wann werden sie am heutigen Ausflugsziel erwartet?