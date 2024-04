Von einer Kollision mit Folgen berichtet die Polizei. Gesucht wird nach einer Fußgängergruppe, die einen Zusammenstoß eines Rennradfahrers mit einem Krankenfahrstuhl am Verbindungsweg zwischen dem Kreisverkehr der B 3 und dem Weiler Winzerweg beobachtet hat. Ein 82-jährige Frau befuhr diesen am Samstag gegen 14.10 Uhr vom Kreisverkehr her kommend.