Weil am Rhein Zustupf für drei Einrichtungen

Weil am Rhein. Die CDU-Frauen in Weil am Rhein und viele Mitstreiter haben zum 40. Mal erfolgreich ihre Backaktion abgeschlossen. Mehr als 50 Personen in unterschiedlichen Funktionen waren beteiligt. Fleißige Hände haben rund 82 Kilogramm Weihnachtsgebäck und 20 Früchtebrote hergestellt. Alles wurde restlos am ersten Advent auf dem Weihnachtsmarkt in Alt-Weil verkauft.