Weil am Rhein: Zuweilen sind die Fronten verhärtet

Es ist ein bedeutsames Gremium: Der Ministerrat der Europäischen Union. Neben dem Europäischen Parlament ist er für Gesetze der EU verantwortlich. Die große Herausforderung dieses Gremiums ist es, zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Minister der Mitgliedsstaaten werden dorthin entsandt und bringen die Perspektive ihres eigenen Landes mit ein. Zehn Ratsformationen gibt es, angefangen von den Auswärtigen Angelegenheiten bis zur Bildung, Jugend und Kultur.

Deutsch-Französisches Planspiel

28 Schüler vom Gymnasium in Saint-Louis (Frankreich) und vom Oberrheingymnasium in Weil am Rhein haben bei einem Planspiel der Landeszentrale für politische Bildung, Außenstelle Freiburg, mitgemacht und sich in die Rolle der Ratsminister sowie ihrer Berater versetzt und sich mit Fragen der jeweiligen Ausschüsse beschäftigt.