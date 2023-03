Weil am Rhein Zwei Bänkelsänger mit viel Herzblut

Inspiration aus dem Umfeld

Peter Guggenbühler holte sich 1978 vor allem bei Horst Hohmann und Albert Kummer von der Friedlinger „Alti Fabriknäscht Cligge“ das Rüstzeug für das Schnitzelbanksingen. Hans-Rudi Lienin, der 1974 zu den Rhy-Waggis kam, ließ sich von Herbert Stahl und Reinhard Schmid inspirieren. Und vor allem sein Vater Karl-Frieder „Charlie“ Lienin, Mitbegründer der Narrenzunft, hatte ihn später entscheidend ermuntert, sich mit Guggenbühler zusammenzutun.

Peter Guggenbühler, Verseschmied und Akteur, war zunächst als Solist in die von ihm kreierte Rolle als „Schnurefridli“ geschlüpft, doch ihm fehlte die musikalische Begleitung. In Hans-Rudi Lienin mit seinem Handörgeli, einer närrischen Ulknudel mit viel Witz, fand er schnell einen passenden, wie auf den Leib geschriebenen Partner, zumal sie schon als Jugendliche beim CVJM zusammen Theater gespielt haben. In all den vielen Jahren erwuchs eine Freundschaft zwischen den beiden. Jeder weiß, wie der andere tickt. Und jeder kann sich auf den anderen verlassen. Kurz: Sie ergänzen sich bestens.