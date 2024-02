Weil am Rhein/Müllheim: Sparkassenpreise sind vergeben

Katrin Niedermeier erhält Förderpreis

Den diesjährigen Förderpreis erhält die deutsche Multimedia-Künstlerin Katrin Niedermeier, die 2019 ihren Masterabschluss der bildenden Künste machte.

Katrin Niedermeier Foto: privat

Sie lebt und arbeitet in Basel und Weil am Rhein. Der Förderpreis ist mit 2.500 Euro dotiert. Die Werke der beiden Preisträgerinnen sind vom 23. März bis zum 5. Mai 2024 in einer Ausstellung im Stapflehus in Weil am Rhein zu sehen, in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Weil am Rhein. Die Verleihung des Markgräfler Kunstpreises und Kunstförderpreises 2024 der Sparkassenstiftung findet am 21. März statt.