Weil am Rhein Zwei Millionen Euro für die Kanäle

Rühle hakte zudem nach, ob, wenn Straßen geöffnet werden müssen, gleich andere Arbeiten miterledigt werden. Da keine Maßnahmen in offener Bauweise erwartet werden, sei keine Kombination mit anderen Versorgungsträgern möglich, sagte Burger.

Rhythmus entwickeln

Rühle erkundigte sich zu der Häufigkeit der Überprüfungen. Die Eigenkontrollverordnung sehe alle zehn bis 20 Jahre vor, erläuterte Burger. Koger wies darauf hin, dass es wegen personeller Engpässe länger gedauert habe. „Jetzt sind wir aber soweit.“ Ziel sei, nun einen Rhythmus zu entwickeln, kündigte Burger an, was Claus Weibezahl (CDU) begrüßte. „Ein Teil unseres Goldes liegt unter der Erde“, betonte er. Für nächstes Jahr sei eine Erfassung in Friedlingen angestoßen, berichtete Burger auf Nachfrage von Martin Fischer (Grüne).

Auf die Anlieger kommen bei laufenden Unterhaltungsmaßnahmen übrigens keine Kosten zu, stellte Koger auf Nachfrage Rühles klar. Es sei aber zu erwarten, dass Vollsperrungen nötig sein werden: „Es kommt darauf an, was zu tun ist“, meinte Burger auf Nachfrage von Nicole Sütterlin (Grüne). „Wir versuchen, die Einschränkungen wie immer so gering wie möglich zu halten.“ Matthias Dirrigl (SPD) war es ein Anliegen, diese gut und frühzeitig zu kommunizieren.

Starkregen ein Thema?

In Haltingen fand die TV-Befahrung im genannten Teilbereich zwischen den Jahren 2019 bis 2021 statt. Dirrigl erkundigte sich, ob auch die Starkregenanalyse berücksichtigt werde, etwa bei der Dimensionierung der Kanäle. „In erster Linie wird versucht, dass das Wasser gar nicht erst in die Kanäle gelangt“, stellte Burger klar. Für die Sanierung habe das Thema weniger Einfluss, weil Schäden behoben werden, die vorhanden sind. „Wir könnten auch nicht alle Kanäle so groß dimensionieren, es muss ein Mittelweg gefunden werden.“ Grundsätzlich müsse die Oberflächensituation in Ordnung sein, so dass sich das Wasser verteilt, ergänzte Koger.