Weil am Rhein Zwei statt drei Tage Bläserfestival

Das Kulturamt der 3-Länder-Stadt arbeitet intensiv an einer Weiterentwicklung des Bläserfestivals. Nachdem das neue Konzept Anfang des Jahres im Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschuss positiv aufgenommen wurde, beschäftigt man sich seitdem mit der konkreten Umsetzung, heißt es in einer Mitteilung.

Komprimiert

Das Festival wird also auf zwei Tage konzentriert wird und findet dieses Jahr am Freitag, 23., und Samstag, 24. Juni, statt. Hauptgrund für die veränderte Dauer sei, dass für die an der Vereins-Meile mitwirkenden Menschen die Teilnahme dadurch in zeitlicher und organisatorischer Hinsicht deutlich erleichtert werde. Auch für das Publikum, besonders für Berufstätige, die am Freitagmorgen arbeiten müssen, sei der Donnerstagabend nicht ideal gewesen. Im Gegenzug für die Komprimierung auf zwei Tage wird die Anzahl der Bands pro Abend erhöht, so dass diese im Vergleich zum Vorjahr konstant bleibt.