Über das Wochenende wurden der Polizei zwei Wohnungseinbrüche mitgeteilt. Am Samstag, im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr und 22.50 Uhr, hebelten Unbekannte eine Terrassentür auf, um in einem Mehrfamilienhaus in der Weinbergstraße in eine Erdgeschosswohnung zu gelangen. Die Wohnung wurde von den Unbekannten durchsucht. Entwendet wurde unter anderem Schmuck.