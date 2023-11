Weil im Rhein: TC Lonza bestätigt ihren Vorstand

Sportbericht

Sportwartin Carola Knoblauch berichtete detailliert über die Teilnahme an den Rundenspielen des Badischen Tennisbundes. Mit sieben Mannschaften war die TG Lonza in die Runde gestartet. Die Mannschaft Damen 50 wurde in ihrer Klasse Meister und stieg in die zweite Bezirksliga auf. Die Mannschaften der Damen (zweite Kreisliga), Herren 50 (erste Kreisliga) und Herren 60 (Badenliga) erreichten jeweils den zweiten Schlussrang. Alle anderen Mannschaften konnten sich in ihren Gruppen sehr gut behaupten. Erstmals hat auch eine Mannschaft am „Pokalwettbewerb des Badischen Tennisbundes“ teilgenommen und in ihrer Gruppe das Endspiel erreicht; dieses wurde dann jedoch knapp verloren, berichtete Knoblauch. Viele Spieler nahmen zudem erfolgreich an LK-Turnieren des Verbands und der Weiler Stadtmeisterschaft teil. Abgerundet wurde das Sportjahr durch interne Turniere mit geselligem Charakter. Im Herbst nahm man noch mit zwei Mannschaften an der Mixed-Runde des Badischen Tennisverbands teil.