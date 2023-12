Weiler Adventskalender: Handgemachte Geschenkideen

200 Paar Socken gestrickt

Zusammen mit den Vorstandsfrauen wird sie sich erst einmal auf den Sockenverkauf im Advent konzentrieren. In der Handarbeitsgruppe des Vereins haben rund 15 Frauen, die sich jeden Montag im evangelischen Gemeindehaus zum Stricken und Handarbeiten treffen, aber auch zuhause weiterstricken, 200 Paar Socken hergestellt. Dazu wird auch weiteres Gebasteltes wie weihnachtlicher Baumschmuck angefertigt. Angeboten werden diese schönen Geschenkideen am Samstag, 9. Dezember, von 9 bis 12.30 Uhr beim Obst und Gemüsehof Müller in Haltingen, Große Gass 11, und beim „Adventszauber“ am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, im Garten des Gasthauses „Hirschen“ in Haltingen, Große Gass 1.